جبهة العمل الإسلامي في لبنان تؤكد ضرورة الالتزام بالتعبئة العامة

وشكرت ​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​، في بيان، "كل العاملين في الحقل الطبي والتمريض من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وموظفين ومتطوعين في ​مستشفى بيروت الحكومي​ وفي كل ​المستشفيات​ على مساحة الوطن الذين يضحون ويتفانون ويتعرضون للمخاطر في مواجهة ​فيروس كورونا​، وفي تقديم العلاج اللازم للمصابين بالوباء"، مشيرة الى أنّهم "أبطال جبابرة يستحقون منّا كل التقدير والاحترام".



ووجّهت الجبهة، التحية والتقدير لـ"كافة ​الأجهزة الأمنية​ من جيش وقوى أمن، وأمن عام ودرك وشرطة بلديات الذين يقومون بواجبهم الوطني حرصاً على أمن وسلامة الموطنين"، داعية ​الشعب اللبناني​ والمقيمين على أرضه بـ"ضرورة الالتزام بكامل التعبئة العامة وحظر التجوّل الذاتي منعاً لانتشار وتفشي الوباء ومحاصرته والحد من خطورته".