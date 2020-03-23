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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 18:53

الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس

الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
وردا على التصريحات الواهية التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الاميركية "مورغان اورتغاس" بشأن كورونا، كتبت وزارة الخارجية الايراني على صفحتها في تويتر: اذا كانت الاتهامات العالمية الموجهة الى الادارة الاميركية بشأن فايروس كورونا "نظرية مؤامرة مختلقة من قبل ايران" فلا تذهبوا بعيدا، ويكفي ان تجيبوا على بعض الاسئلة المدرجة في موقع "غلوبال ريسيرتش".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مورغان اورتيغاس ، تعليقا على تصريحات قائد الثورة الاسلامية يوم الاحد.

وكان قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى خامنئي صرح يوم أمس الأحد، ردا على تصريحات مسؤولين اميركان باستعدادهم لإرسال المساعدات الدوائية والطبية الى ايران في حال طلبها، قائلا: ان تصريحات الاميركان هي من الاقاويل المستغربة للغاية، اولا لأنهم أنفسهم يعانون من نقص شديد بالدواء والمعدات الوقائية من المرض، وقد صرح بعض مسؤوليهم بهذا النقص الفاحش، لذلك لو كان لديهم امكانات فليساعدوا مواطنيهم.

وأضاف آية الله خامنئي: ثانيا عندما يكون الاميركان متهمين بإنتاج هذا الفايروس، فأي انسان عاقل يتقبل المساعدة من هذه الدولة، مبينا لا يمكن الثقة بالاميركان مطلقا، لأنه قد تكون الأدوية المرسلة تعمل على نشر الفايروس في ايران اكثر او تبقيه اكثر، او لعلهم يرسلون اشخاصا كأطباء ليروا مدى تأثير هذا الفايروس الذي يقال ان جزءا منه صنع خصيصا لإيران، لكي يزيدوا من المعلومات ويكملونها ويزيدوا من ممارساتهم العدائية، لذلك لا يمكن القبول بكلام الاميركان.
رقم : 852150
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