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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 19:16
اليمن..سلاح الجو المسير نفذ حتى اللحظة أكثر من 160 عملية
سلاح الجو المسير نفذ حتى اللحظة خلال العام الجاري أكثر من 160 عملية منها 37 عملية استطلاعية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
852154
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