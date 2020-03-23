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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 20:05

صنعاء تكشف عن اجمالي عمليات القوات اليمنية بمواجهة العدوان

صنعاء تكشف عن اجمالي عمليات القوات اليمنية بمواجهة العدوان
و أكد العميد ” سريع ” أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت أكثر من 1067 صاروخ باليستي.. مشيرا إلى أنه تم إطلاق أكثر من 410 صاروخا باليستيا على أهداف عسكرية حيوية ومنشآت وغيره في العمقين السعودي والإماراتي.

وأوضح أن القوة الصاروخية أطلقت أكثر من 630 صاروخاً باليستياً على أهداف عسكرية معادية في الداخل.. فيما بلغ عدد عمليات القوة الصاروخية خلال 2019م ، 110 عملية.
وقال سريع ” خلال الأشهر الماضية من العام الجاري تم إطلاق 64 صاروخاً باليستياً على أهداف في الداخل والخارج..منها ما هو بشكل منفرد ومنها على دفعات كان أبرزها إطلاق 10 صواريخ باليستية دفعة واحدة خلال عملية نصر من الله.

وأشار ” سريع ” إلى أن أبرز المنظومات الصاروخية التي تم تطويرها ودخلت الخدمة خلال الخمسة اعوام هي منظومات قاهر وبركان وبدر وقدس 1 المجنح ونكال وقاصم وذو الفقار.

أعلن ” سريع ” أن القوات المسلحة اليمنية أجرت وبنجاح تجارب جديدة على منظومات صاروخية سيتم الكشف عنها عما قريب ، موضحا أن هناك منظومات صاروخية ستدخل الخدمة عما قريب إنشاء الله بعد نجاح العمليات التجريبية.

ونفذ سلاح الجو المسير 4116 عملية عسكرية، توزعت بين 669 عملية هجومية و3490 عملية استطلاعية.. فيما بلغ اجمالي العمليات المشتركة بين الطيران المسير والمدفعية 73 عملية، ومع القوة الصاروخية 11 عملية وعملية واحدة مشتركة بين المسير والصاروخية والمدفعية.

وأوضح العميد سريع أن عمليات الطيران المسير استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية واهدافا حساسة وتجمعات ومعسكرات وتحركات وتعزيزات العدو، منها أهدافا في العمقين السعودي والاماراتي ومنها أهداف في جبهات الداخل.

وقال سريع ” تم تنفيذ عمليات نوعية استخدمت خلالها أكثر 10 طائرات مسيرة في العملية الواحدة.. ومن أبرز عمليات سلاح الجو المسير عمليات توازن الردع بنسخها الثلاث وعملية التاسع من رمضان وعملية المخا.

وأوضح سريع أن سلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة شهد مراحل مختلفة من التطوير وأصبح هذا السلاح المهم ينفذ في اليوم الواحد عدة عمليات قتالية واستطلاعية..
رقم : 852166
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