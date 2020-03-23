الحرس الثوري يرسل إمكاناته وطاقاته للمناطق المنكوبة بالسيول

وأعلن العميد رمضان شريف أنه إثر الامطار الغزيرة خلال الايام الماضية ووقوع السيول في محافظات كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان، أوعز اللواء حسين سلامي الى قادة الحرس في هذه المحافظات وكذلك قائد مقر خاتم الانبياء (ص) بإرسال امكاناتهم وطاقاتهم الهندسية والإغاثية فورا من اجل مساعدة الاهالي المنكوبين بالسيول في هذه المناطق.



وأضاف العميد شريف: ان وحدات الإغاثة للحرس والتعبئة ومنذ الساعات الأولى لبروز السيل، وبتوجيه من قادة الحرس في المحافظات، تواجدت في المناطق المنكوبة، وبدأت عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات، وهي مشغولة إلى جانب الأجهزة وكوادر الإغاثة بنقل الأهالي المنكوبين بالسيول وتوفير ظروف الإيواء المؤقت لهم.



وأكد العميد شريف ان الحرس الثوري سيواصل تقديم الخدمات لمساعدة الاهالي المنكوبين بالسيول إلى ان تعود حياتهم الى حالتها الطبيعية.