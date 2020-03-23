الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بكورونا

وأكد القدرة الاثنين أن “الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي للحالتين التين تأكد اصابتهما، بفيروس كورونا في الحجر الصحي داخل مستشفى العزل بمعبر رفح وهما بحالة مستقرة و لم تظهر عليهم أي اعراض جانبية”.



وأضاف القدرة “لقد تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1399 مستضافاً داخل 21 مركزاً للحجر الصحي، مصنفة وفقاً لتاريخ دخول العائدين اليها ولا يسمح بمغادرتها او إضافة اخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي”.



وقال القدرة إن “الوزارة تواصل اتصالاتها ولقاءاتها مع كافة الجهات الصحية والإنسانية الدولية لتعزيز مقومات الجهوزية والاستعداد لمواجهة تهديدات وباء كورونا المستجد المتزامن مع الوضع الصحي والإنساني المنهار في قطاع غزة”، وحمل “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدهور الاوضاع الصحية والإنسانية لـ 2 مليون مواطن في قطاع غزة يواجهون ظروفاً قاسية للغاية”.



وجدد القدرة “المطالبة للأمم المتحدة بكافة مؤسساتها الإنسانية والصحية بالعمل الفوري على رفع الحصار عن قطاع غزة والتحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومستلزمات الوقاية ومقومات الجهوزية، والاستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد”، ولفت الى ان “ما وصل الوزارة حتى اللحظة هي كمية محدودة للغاية من المستلزمات الوقائية ومادة الفحص المخبري لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياج الفعلي لقطاع غزة”.