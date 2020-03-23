هذا ما كشفته المديرية العامة للطيران المدني اللبناني

أولا: لم تحط اي طائرة إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي _بيروت منذ تاريخ 11/3/2020 حيث وصلت في ذلك التاريخ آخر طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة Iran Air رقم الرحلة IR661 قادمة من طهران و على متنها طلاب لبنانيون.



ثانيا: تقدمت شركة الخطوط الجوية القطرية بطلب الى المديرية العامة للطيران المدني حسب الأصول لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين، مطارات الدوحة - طهران- بيروت - الدوحة على الشكل التالي:



الرحلة الأولى: الدوحة- طهران- بيروت بتاريخ 13/3/2020 رقم الرحلة QR8590 حيث حطت الطائرة التابعة للشركة في مطار رفيق الحريري الدولي على متنها بريد سياسي بالإضافة الى كرسي طبي متحرك WHEEL CHAIR.



بيروت - الدوحة بتاريخ 13/3/2020 حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي و ذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة.



الرحلة الثانية : الدوحة- طهران- بيروت بتاريخ 20/3/2020 رقم الرحلة QR8320 حيث حطت الطائرة التابعة للشركة في مطار رفيق الحريري الدولي على متنها جثمان من دولة كندا بالإضافة الى بريد سياسي.



بيروت - الدوحة بتاريخ 21/3/2020 حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي و ذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة.