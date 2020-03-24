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الثلاثاء 24 آذار 2020 ساعة 12:26

الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد

الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
وقال العميد علي سليماني خلال اجتماع تنسيقي عقد في مدينة كنكاور الاثنين ان عمليات الدفاع البولوجي ستنفذ في هذه المدينة من قبل الحرس الثوري في محافظة كرمانشاه وبالتعاون من قبل فيلق "انصار الحسين (ع)" في همدان.

واوضح بان عمليات الدفاع البيولوجي لمكافحة فيروس كورونا المستجد كانت في الايام الاولى مركزة على الاماكن المزدحمة في طهران ومراكز المحافظات ومن ثم شملت المدن الاصغر وقال، انه استمرارا لهذه العمليات سيتم تطهير وتعقيم مدينتي كنكاور وكودين وبعض القرى التابعة لهما.

وصرح بان الاجراءات الماخوذة بنظر الاعتبار في عمليات الدفاع البيولوجي تعد من ضرورات قطع سلسلة فيروس كورونا، وقال، ان تعاون المواطنين يعد من العوامل الاخرى لنجاح هذا المشروع.

بدوره صرح قائد لواء القوات الخاصة "انصار الرسول (ص)" العقيد فيض اللهي الذي يتولى قيادة العمليات، بان اجراءات اللواء بدات في منطقة اورامانات وقال، ان عمليات التطهير تبدا الثلاثاء في كنكاور بواسطة وحدات الحرب الحديثة وقوات التدخل السريع الصحية.

واشار الى ان لواء "انصار الحسين (ع)" ومجموعة 43 "الامام علي (ع)" التابعة للقوة البرية للحرس الثوري سيشاركان في هذه العمليات ايضا واضاف، ان عملية التطهير ستجري في المناطق المحددة والملوثة اكثر من غيرها، زقاق بزقاق، وفقا لبرنامج جامعة العلوم الطبية ومقر الدفاع البيئي.

واوضح بان الفرق المشاركة في العمليات هي 12 فريق عربات و 12 فريق دراجات نارية وقال، ان هذه الفرق مجهزة بمواد ومعدات تطهير وتلقت التدريبات اللازمة لازالة التلوث.
رقم : 852280
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