روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً

وفي الاجتماع الذي شارك فيه كبار المسؤولين التنفيذيين والقضائيين ورئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، شدد الرئيس روحاني على ضرورة تقليل الرحلات قدر المستطاع مضيفا القول : اطلب من مواطنينا الاعزاء الالتزام بالتعليمات بشكل جدي .



ولفت الى ضرورة ان يتم حجر المصاب بفيروس كورونا المستجد في مكان ما، ولا يصح ان يتحرك في المجتمع وقال : تقرر ان يزاول ثلث الموظفين اعمالهم وتعطيل الثلثين الاخرين، لتقديم الخدمات.



وتطرق روحاني الى العوائل التي سافرت الى اماكن اخرى في عطلة النوروز ، وبدات الآن تعود الى مدنها ، وقال ان فحص هذه العوائل في مداخل المدن أمير غير ممكن بسبب ما ينجم عن ذلك من زحام شديد ، وبالتالي سيتم الاتصال بهم واخضاعهم للفحص الالكتروني.