الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 24 آذار 2020 ساعة 13:39

هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟

هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
ويكشف باحثون في الشؤون السعودية ان الموجة الجديدة من الاعتقالات في المملكة تأتي لخنق معارضي ولي العهد خشية وصول أصواتهم للملك.

ويقول خبراء في الشؤون السعودية ان اعتقال الضباط والامراء يُذكر بطريقة التخلص من عبدالعزيز الفغم والذي كان حارس الملك الشخصي برتبة لواء. فقد تم التخلص منه لانه كان یملك امكانية الوصول الی اذن الملك.

ويعتقد خبراء ان هناك فريقاً من الامراء يتصدرهم أحمد بن عبدالعزيز كانوا بصدد الوصول الی الملك للتأثير علی قراره ولجم محمد بن سلمان في عدة ملفات.

ويؤكد باحثون في الشؤون السعودية ان اعتقال ضباط كبار بعد اعتقال الامراء يثبت ان بن سلمان يخشی ان يقع ضحية عملية اغتيال.

ويعتبر ناشطون في مجال حقوق الانسان العربية ان بن سلمان، شخص مصاب بجنون العظمة اختارته الانظمة الغربية لتنفيذ مطالبها وأهدافها في المنطقة. مضيفين ان الشخص المصاب بجنون العظمة حينما يصاب بداء الاضطراب، يری من حوله تهديداً له ويتذرع بشتی المسائل لتصفيتهم وهذا ما نراه في شخصية محمد بن سلمان.

ويتوقع باحثون في الشؤون السعودية ان يؤثر سقوط الاسهم وهبوط أسعار النفط السعودي نتيجة سباق الانتاج مع روسيا من جانب وتفشي فيروس كورونا في المملكة من جانب آخر علی تسريع تنفيذ عملية انتقال العرش الی بن سلمان.

ويقول الباحثون ان هذه الذرائع سوف تعطي المسوغ لبن سلمان من أجل كتابة بيان عن ضرورة نقل العرش من أبيه اليه بذريعة الخوف من اصابته بالفيروس خلال مزاولة أعماله وهذه ما توقعه ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي

ويری محللون سياسيون انه لايمكن لأمير واحد ان يستفرد بالحكم في السعودية ولهذا يوزع الملك المناصب بين الاجنحة المختلفة في العائلة، ولكن محمد بن سلمان ضرب هذه القاعدة واستقوی بالغرب لتقوية نفسه ما تسبب بضعف العائلة علی حساب قوته.

ويعتقد محللون سياسيون ان محمد بن سلمان يخشی أمراً واحداً وهو مرحلة تعيين ولي عهد لنفسه، ويتوقع ان تخالفه العائلة الحاكمة في تلك المرحلة.
رقم : 852300
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
24 آذار 2020
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
24 آذار 2020
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
24 آذار 2020
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
24 آذار 2020
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
23 آذار 2020
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
23 آذار 2020
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
23 آذار 2020
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
23 آذار 2020
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
23 آذار 2020
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
23 آذار 2020
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
21 آذار 2020
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
21 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف