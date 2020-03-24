حماس تدعم مخيمات لبنان بنصف مليون دولار

وقال مكتب هنية في بيان صباح الثلاثاء إنه "نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في لبنان ومتابعة قيادة حركة "حماس" للظروف الصعبة فقد أخذ رئيس الحركة إسماعيل هنية قرارا بإغاثة عاجلة لشعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية مقدارها نصف مليون دولار".



وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية، أضاف المكتب أن هنية يواصل مساعيه مع الدول الشقيقة والجهات الخيرة من أجل التخفيف عن شعبنا في لبنان، والوقوف إلى جانبه لمواجهة الأزمة التي يمر بها، متمنين لشعبنا وللبنان ولشعبه الشقيق العافية، وتجاوز هذه المحنة بصلابة وإرادة وعزيمة سجلها لبنان في كل المراحل والمحطات.