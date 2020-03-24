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الثلاثاء 24 آذار 2020 ساعة 13:42
الحوثي: كورونا صناعة أمريكية
وكتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "في لقاء مع المبعوث الدولي مارتن ناقشنا معه مواضيع متعددة منها الوباء كرونا والمرتبات وغيرها وسينشر خبر لاحقا باذن الله".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
852303
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