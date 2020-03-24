الحوثي: كورونا صناعة أمريكية

وكتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "في لقاء مع المبعوث الدولي مارتن ناقشنا معه مواضيع متعددة منها الوباء كرونا والمرتبات وغيرها وسينشر خبر لاحقا باذن الله".