ارتفاع عدد المصابين بكورونا في جيش الاحتلال إلى 25

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش إلى 25 بعد تشخيص إصابة مجندة و4 جنود من إجمالي الإصابات الـ 1656 في الاراضي المحتلة.