العراق.. اعتقال 4 عناصر لـ'داعش' في طوزخرماتو

وحسب مصادر، ذكر المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع في بيان، أن "استخبارات اللواء الثالث فرقة الرد السريع تمكنت من اعتقال ٤ إرهابيين من الدواعش أحدهم هارب من سجن بادوش عام ٢٠١٤ في جبال قضاء طوزخرماتو".