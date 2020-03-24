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الثلاثاء 24 آذار 2020 ساعة 14:48
العراق.. اعتقال 4 عناصر لـ'داعش' في طوزخرماتو
وحسب مصادر، ذكر المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع في بيان، أن "استخبارات اللواء الثالث فرقة الرد السريع تمكنت من اعتقال ٤ إرهابيين من الدواعش أحدهم هارب من سجن بادوش عام ٢٠١٤ في جبال قضاء طوزخرماتو".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
852317
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