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الثلاثاء 24 آذار 2020 ساعة 17:14

ما هو عدد مصابين بكورونا في كوريا الجنوبية؟

ما هو عدد مصابين بكورونا في كوريا الجنوبية؟
وبحسب سلطات الصحة العامة، اليوم تم تأكيد 76 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 9037 حالة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأشارت الصحة الكورية في إفادتها إلى تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة حاجز الـ9 آلاف بعد مرور 64 يوما من وقوع أول حالة إصابة في البلاد في يوم 20 يناير.

وبقي عدد حالات الإصابة المؤكدة عند حدود 8 آلاف في الفترة من 14 إلى 23 مارس.

ولفتت الصحة إلى أن من بين الـ76 حالة إصابة جديدة، كانت 20 حالة (26.3 %) قادمة من الخارج.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للتوزيع الجغرافي، جاءت 31 حالة في مدينة دايغو وحالة واحدة في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية، بينما جاءت 15 حالة في مقاطعة كيونغكي، و4 حالات في سيئول، وحالتان في بوسان، وحالة واحدة في كل من إنتشون ومقاطعة تشونغ تشيونغ الشمالية ومقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية.
رقم : 852337
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