بومبيو يلتقي نائب زعيم طالبان في قطر

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم مكتب طالبان في قطر، في تغريدة عبر تويتر، إن الجانبين بحثا سبل تنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان بشكل أفضل، وتبادل الأسرى في أفغانستان.



وأضاف: “هكذا تبدأ المفاوضات بين الأفغان (حكومة كابول والحركة)، وتماشيا مع الاتفاقية (بين طالبان وواشنطن) بصل الأفغان إلى النظام السياسي المستقبلي بما في ذلك السلام الدائم ووقف إطلاق النار”.



ولفت إلى أن وزير الخارجية بومبيو، تعهد بأن تنسحب القوات الأمريكية وفقاً للجدول الزمني المعد ضمن الاتفاق.



ولا تزال عملية السلام الأفغانية الهشة التي توصلت إليها طالبان وواشنطن في قطر، الشهر الماضي، تواجه جموداً مع استمرار الخلافات بين حكومة كابول وطالبان بشأن التبادل المقترح للسجناء.



ووفق مصادر رسمية، هناك بين 12 ألفاً و15 ألف سجين في المعتقلات الأفغانية، بينهم أجانب من باكستان وآسيا الوسطى ودول الخليج الفارسي.



وتطالب طالبان بالإفراج عن 5 آلاف من مقاتليها، مقابل إطلاق سراح ألف أسير بينهم عناصر أمن ومسؤولون في الحكومة الأفغانية.



إلا أن الحكومة تصر على إطلاق سراح معتقلي طالبان على مراحل، إلى جانب المفاوضات بين أطراف الصراع الأفغاني وتنفيذ وقف إطلاق النار.