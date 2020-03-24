ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق الى 316 حالة

وذكرت الوزارة في بيان ان "عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع الى 316 حالة".



وأضافت أن "حالات الشفاء وصلت الى 75"، مؤكدة أن "حالات الوفاة بلغت 27 حالة".

