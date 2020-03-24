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الثلاثاء 24 آذار 2020 ساعة 18:28
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق الى 316 حالة
وذكرت الوزارة في بيان ان "عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع الى 316 حالة".
وأضافت أن "حالات الشفاء وصلت الى 75"، مؤكدة أن "حالات الوفاة بلغت 27 حالة".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
852346
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