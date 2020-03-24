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الثلاثاء 24 آذار 2020 ساعة 19:03

سوريا تفرض حظر تجول ليلي على كافة أنحاء البلاد

سوريا تفرض حظر تجول ليلي على كافة أنحاء البلاد
وقرر الفريق الحكومي السوري المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد منع التجوال ليلا على كامل الأراضي السورية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 25/3/2020.

وأكدت مصادر طبية أمس الاثنين، نية الحكومة السورية نشر أجهزة الكشف الحراري على المعابر التي تفصل مناطق سيطرتها عن مناطق سيطرة الجيشين الأمريكي والتركي والميليشيات الخاضعة لهما في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، على التوازي مع تأكيد مصدر في منظمة الصحة العالمية بأن الأيام المقبلة ستشهد وصول كميات مناسبة من التجهيزات الطبية إلى المحافظة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية قبل أيام، إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وكشف وزير الصحة السوري نزار يازجي، الأحد الماضي، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في البلاد.

وقال يازجي انه "تم اتخاذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد".

وأوضح يازجي أن الحالة المكتشفة بفيروس كورونا في سوريا تعود لشاب في العشرين من العمر.
رقم : 852360
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