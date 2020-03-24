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الثلاثاء 24 آذار 2020 ساعة 19:10

شمخاني: الساسة الأميركان يستغلون كورونا لمواصلة عدائهم لايران

شمخاني: الساسة الأميركان يستغلون كورونا لمواصلة عدائهم لايران
واشار شمخاني في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء عبر حسابه الخاص على تويتر الى ان وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس اعرب عن سعادته لتفشي كورونا في الصين وآثاره الاقتصادية الإيجابية للولايات المتحدة أو اقتراح هجوم عسكري على إيران من قبل بومبيو الواهم.
وتساءل قائلا: "بالمناسبة فيروس كورونا حصيلة أي عقل مريض ومجرم؟"

وقد رجح مقال للكاتب تيموثي ألكسندر جوزمان على موقع «غلوبال ريسيرش» الأمريكي أن يكون فيروس كورونا قد انتشر عن قصد، ولم يعد بالإمكان السيطرة عليه.

وتساءل المقال ما إذا كان قد تم استخدام هذا الفيروس ضد الصين كسلاح مفضل لزعزعة استقرار الاقتصاد الصيني والدفع ضد نفوذ الصين المتزايد، مشيرا إلى أن هذا ممكن، وإنه كان لم يتم التأكيد حتى الآن إلا أن ما أكده التاريخ وعلمنا إياه بالنظر إلى الحقائق هو كيفية استخدام الحرب البيولوجية لأغراض مختلفة ، ضد العديد من الشعوب والدول منذ فترة.

وخلص المقال إلى القول إلى أنه: عاجلاً أم آجلاً ، ستظهر الحقيقة.

وأضاف: أعتقد أن حكومة الولايات المتحدة تعرف كيف بدأ كورونا وأين يذهب. إن الحكومة الأمريكية والشركات الكبرى لتصنيع الأسلحة وبقية المجمع العسكري الصناعي ليست غريبة عن الأسلحة البيولوجية التي تضيفها إلى ترسانتها من الأسلحة النووية والكيميائية الموجودة تحت تصرفها مما يجعلها أكثر خطورة.
رقم : 852364
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