المبعوث الاممي في سوريا يدعو لوقف الحرب لمواجهة كورونا

وجاء في بيان للمبعوث الأممي، "ناشد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش أمس الأطراف المتحاربة... بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار بهدف السماح للأسرة الدولية بالتعامل مع العدو المشترك المتمثل في فيروس كورونا".وأضاف: "واليوم، أدعو بشكل محدد إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني في سوريا لتمكين القيام بجهد شامل للقضاء على وباء " كوفيد - 19" في سوريا".ولفت بيديرسون إلى "أن السوريين بشكل خاص هم الأكثر ضعفا في مواجهة وباء "كوفيد - 19"، مشيرا إلى أن " المنشآت الطبية إما دمرت أو تدهورت"، مشددا في الوقت ذاته على وجود نقص في المواد الطبية والكوادر الطبية في البلاد.كما أشار بيديرسون إلى أنه "من أجل مواجهة هذا الخطر، يحتاج الشعب السوري الذي عانى طويلا بشكل عاجل إلى فترة هدوء في جميع أنحاء البلاد تلتزم بها كافة الأطراف".وخلص المبعوث الأممي إلى القول: "هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني - طالما دعوت إليه ويشكل ركيزة أساسية لقرار مجلس الأمن 2254 - ويجب أن تحترمه الأطراف كافة".