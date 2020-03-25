إيران: إنتاج ثمانين الف من معدات تشخيص كورونا اسبوعيا

واشار يونسي الى انتايج 80 الف عدة تشخيص كورونا في خط انتاج الشركة وقال ان الشركة المؤلفة من عدة شركات معرفية بدات منذ شهر قبل مع تفشي مرض كورونا في البلاد اعمالها البحثية وتحقيقاتها من اجل انتاج عدة تشخيص كورونا.



واضاف ان شركة بيشتاز المعرفية التي لديها سجل حافل بنشاطهاتها العلمية على مدى 21 عاما بادرت الى انتاج عدة تشخيص كورونا بالاعتماد على البنى التحتية اللازمة وبناء على دعوة قسم الشؤون العلمية والتقنية في ديوان رئاسة الجمهورية .



وافاد يونسي ان الشركة وعقب جهودها على صعيد انتاج عدة تشخيص كورونا حصلت لحسن الحظ الاسبوع الماضي موافقة وزارة الصحة بعد ان اجتازت اجهزتها اختبارات الجودة والمواصفات بنجاح.