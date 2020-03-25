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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 00:19

جنوب اليمن يشتعل.. مواجهات واطلاق نار وتفجيرات

جنوب اليمن يشتعل.. مواجهات واطلاق نار وتفجيرات
الاوضاع في عدن جنوب اليمن لا تبدو على ما يرام على الاطلاق، مواجهات واطلاق نار وتفجيرات اصبحت شيئا مالوفا في المدينة المنقسمة بين نفوذ سعودي واخر اماراتي.

اشتباكات عنيفة جرت بين قوات يمنية مدعومة من الإمارات، وقوات أمنية في محيط البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن سقوط اصابات كما ادت إلى احتراق عربة مدرعة تابعة لحراسة البنك.

المواجهات جرت بين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي ومرافقي وكيل وزارة داخلية هادي بعدن، حيث تبادل الجانبين إطلاق النار بالسلاح الخفيف ورميا بالقنابل اليدوية حيث تصاعدت اعمدة الدخان من موقع الانفجارات.

القتال يأتي بعد أقل من اسبوعين من اقتحام قوات موالية الى ما يُسمى المجلسَ الانتقالي المدعوم إماراتيا مطار عدن الدولي وانتشرت في الصالات وأماكن أخرى في المطار، مما أدى إلى إغلاقه.

التوترُ في مطارَ عدن والمناطقِ المحيطة جاء بعدَ رفضِ قوات المجلسَ الانتقالي تسليمَ المطار لقوةٍ جديدة تابعة للسعودية في إطارِ الصراع للسيطرة على المدينة الجنوبية.
يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من خطورة الوضع في اليمن حيث يدخل العدوان على اليمن عامه السادس.

ووقعت حكومة هادي و"الانتقالي الجنوبي"، بإشراف السعودية، على "اتفاق الرياض"، في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لإنهاء الأزمة في عدن .

ومع الفشل في تنفيذ الاتفاق لجأت السعودية إلى إجبار الطرفين ( حكومة هادي والانتقالي ) على التوقيع على اتفاق تفصيلي لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، الذي وقع في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أمل أن يؤسس لتسوية سياسية ، مقابل استمرار سيطرة الإمارات على المشهد جنوباً عبر تشكيلاتها المسلحة المختلفة، والتي تمسك بزمام الامور في معظم المدن الجنوبية.
رقم : 852406
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