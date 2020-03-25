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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 09:15

كورنا في مصر..ارتفاع عدد الاصابات الى 402 حالة

كورنا في مصر..ارتفاع عدد الاصابات الى 402 حالة
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد يوم الثلاثاء، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ارتفع بالتالي إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، ما عدا حالة لأجنبي واحد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت مجاهد إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاما. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 402 حالة، من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية، طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما أكد المسؤول أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات.
رقم : 852444
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