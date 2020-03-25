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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 09:26

مصر تخصص 5 مستشفيات جديدة للعزل الصحي

مصر تخصص 5 مستشفيات جديدة للعزل الصحي
وأوضح مجاهد في تصريحات يوم الثلاثاء، أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغ 5 مستشفيات، اثنين منهم في القاهرة "مستشفى 15 مايو" و"مستشفى العجوزة التخصصي"، بالإضافة إلى ثلاث "مستشفى الصداقة" و"مستشفى قفط" في محافظة قنا، و"مستشفى قها" في القليوبية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجاري العمل بهم كالآتي: "النجيلة" بمرسى مطروح، و"إسنا" بالأقصر، و"أبو خليفة" بالإسماعيلية و"العجمي" بالإسكندرية ومستشفى "تمي تمديد" بالدقهلية.

هذا، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 100 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة جميعهم لمواطنين، ما عدا حالة لأجنبي.

وأكدت الوزارة حسب موقع روسيا اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 20 حالة، وذلك بعد وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاما، علما أن إجمالي المصابين في مصر بمن فيهم من تعافوا بلغ 402 حالة.
رقم : 852454
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