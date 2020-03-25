الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 09:46

الحكومة الفلسطينية تدين العنصرية "الإسرائيلية" بظل انتشار كورونا

الحكومة الفلسطينية تدين العنصرية "الإسرائيلية" بظل انتشار كورونا
وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي أن السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحدا، وهي الآن قيد الحجر الصحي، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية أخذت عينة من مواطن من كفر عقب يشتبه بإصابته بفيروس "كورونا"، وهو من المخالطين للإصابات، لكن لم تظهر نتيجة الفحص حتى اللحظة.

ملحم أضاف أن ٢٧٠ طالبا فلسطينيا من أراضي الـ١٩٤٨ بينهم ٧ طلاب من الضفة سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، لافتا إلى أنه "جرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك في رام الله".

وأشار ملحم إلى أن العينات التي أخذت من العامل الذي ألقى به الصهاينة على قارعة الطريق عند أحد الحواجز العسكرية أظهرت أنه غير مصاب، وجرى نقله إلى المستشـفى الوطني في مدينة نابلس، لتلقي العلاج.

وأدان الناطق باسم الحكومة هذه الإجراءات والسياسة العنصرية التي يمارسها الصهاينة، ككيان وجيش وأرباب عمل بحق العمال الفلسطينيين بإلقائهم على قارعة الطريق، إضافة إلى عمليات القتل بدم بارد، التي كان آخرها الشهيد سفيان الخواجا قبل يومين.

وشدد ملحم على أن هذه العقلية التي تتبناها السلطات "الاسرائيلية" يجب أن تدان من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، كما على العمال ألا يذهبوا لأماكن عملهم التي يتعرضون فيها لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي في التعامل معهم، بتجهيز منامات غير إنسانية في أماكن عملهم، والتخلي عنهم لحظة مرضهم، إضافة إلى كون ورش العمل والمصانع ا"لإسرائيلية" باتت حاضنة للوباء، مؤكدًا "أننا سنحافظ على عمالنا وسنرعاهم، ونستقبلهم ونتحمل المسؤولية إزائهم".

وإذ أكد ملحم أن الحالة الصحية للمصابين في بيت لحم مستقرة، وجّه تحية للمواطنين في جميع المحافظات على حسن التزامهم بالتعليمات وتقيدهم بالإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، لما فيها مصلحتهم ومصلحة أطفالهم ووطنهم، لافتا الى أن الالتزام الذي يسجل لليوم الثاني للإجراءات الوقائية الطارئة التي بدأت في فلسطين المحتلة مع انتشار الوباء تعكس مستوى الوعي الجمعي والفردي.
رقم : 852469
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
24 آذار 2020
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
24 آذار 2020
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
24 آذار 2020
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
24 آذار 2020
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
24 آذار 2020
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
23 آذار 2020
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
23 آذار 2020
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
23 آذار 2020
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
23 آذار 2020
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
23 آذار 2020
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
23 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف