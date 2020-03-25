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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 09:48

هذا ما اكد عليه وزير الداخلية الايراني

هذا ما اكد عليه وزير الداخلية الايراني
وفي تصريح ادلى به الثلاثاء على هامش اجتماع في وزارة الداخلية، قال رحماني فضلي، ان التزام المبادئ الصحية من قبل المواطنين وتعاونهم مع الحكومة والمؤسسات، يمكنه خفض عدد الضحايا والاضرار وفترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واضاف، انه وبايعاز من رئيس الجمهورية وقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، عقدت اللجنة الامنية والاجتماعية الفرعية المنبثقة عنها اجتماعا لدراسة المقترحات التي قدمتها وزارة الصحة لهذه اللجنة في الظروف الراهنة في البلاد.

وقال وزير الداخلية، انه لا توجد اي مشكلة من حيث الكوادر البشرية والمتخصصة والسلع والمعدات وحتى من ناحية الاسرة والامكانيات نمتلك اكثر من اللازم لغاية الان ومن جانب اخر فقد دخل الجيش والحرس الثوري الى الساحة واقامت مراكز نقاهة واستراحة للمتعافين (فضلا عن المستشفيات التي وضعتها القوات المسلحة تحت تصرف وزارة الصحة لمعالجة مرضى الفيروس والبالغة 52 مستشفى في انحاء البلاد).
رقم : 852472
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