الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 10:39

ما هي حقيقة اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق؟

ما هي حقيقة اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق؟
وقال صالح  امس الثلاثاء: إن "البنك الدولي لديه مشاريع تمويل مستمرة في العراق وهناك تواصل مستمر مع هذه المؤسسة الدولية المهمة لبناء علاقات مستقبلية إيجابية".

وكانت وسائل إعلام قد نقلت خبراً عن مسؤول رفيع بأن البنك الدولي أبلغ العراق عدم استعداده لمناقشة أي قرض جديد لبغداد بالوضع الراهن للبلاد.

وقال، إن "خيار الاقتراض الخارجي، كأحد وسائل الحكومة للتخفيف من الأزمة المالية غير مطروح بسبب تأكيدات وردت من البنك الدولي بعدم استعداده لمناقشة أي قرض جديد لبغداد في الوضع الراهن للبلاد"، مشيراً إلى أن "القرارات الأخيرة للحكومة كانت غير موفقة وأسهمت في زيادة العجز المالي".
رقم : 852489
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘
25 آذار 2020
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟
24 آذار 2020
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء
24 آذار 2020
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي
24 آذار 2020
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً
24 آذار 2020
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد
24 آذار 2020
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
23 آذار 2020
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
23 آذار 2020
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
23 آذار 2020
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
23 آذار 2020
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
23 آذار 2020
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
23 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف