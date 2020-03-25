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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 13:13

المركزي الإيراني: سيتم الإفراج عن بعض أرصدتنا المجمدة

المركزي الإيراني: سيتم الإفراج عن بعض أرصدتنا المجمدة
وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء ،اليوم الاربعاء، قال همتي ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى احتمال اطلاق هذه الارصدة .

واوضح همتي ان هذه الأموال ستستخدم لشراء السلع الاساسية في مواجهة كورونا كالادوية والتجهيزات الطبية وحاجات المواطنين الضرورية.

واشار محافظ البنك المركزي الى أن العام الايراني المنصرم ( انتهى 19 مارس) شهد تخصيص 15 مليار دولار لشراء الأدوية والسلع الاساسية ، مؤكدا أن تامين هذه السلع على راس اولويات الحكومة.

واعرب همتي عن أمله في ان يتعافى اقتصاد البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا.
رقم : 852502
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