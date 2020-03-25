وفاة وزير الدفاع السوداني أثناء زيارته لجنوب السودان

وقال مصدر صحفي سوداني، إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر، توفي بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.



وأضاف المصدرأنه من المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم.



وأشار المصدر إلى إن الفريق جمال عمر، توفي إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية، ولم ترد أي تأكيدات رسمية على الخبر حتى الآن.



فيما نقلت وكالة أنباء غربية عن متحدث باسم الجيش السوداني قوله إن: "وزير الدفاع السوداني توفي بأزمة قلبية في جنوب السودان".



وشغل جمال عمر منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية منذ آذار 2017.



وفي 15 نيسان 2019 قام رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بترقيته إلى رتبة فريق أول، ثم أصدر بعدها وتحديدا في 23 أيار 2019، مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق عمر، عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.