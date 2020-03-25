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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 13:34

اتفاق بين مجلس الشيوخ وإدارة ترامب بشأن كورونا

اتفاق بين مجلس الشيوخ وإدارة ترامب بشأن كورونا
وقال المسؤول التشريعي للبيت الأبيض، أريك أولاند ،اليوم الأربعاء، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين في إدارة ترامب توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تحفيز اقتصادي ضخم للتخفيف من آثار تفشي فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.

وقال أولاند للصحفيين: "توصلنا إلى اتفاق بعد أيام من المفاوضات بشأن حزمة تحفيز، يتوقع أن تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مشروع القانون ينص على دفع مبالغ مالية إلى دافعي الضرائب الأمريكيين قدرها 1.2 ألف دولار لكل شخص، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن حزمة مساعدات قدرها 367 مليار دولار لدعم الشركات الصغرى، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعة والمدن والولايات، وزيادة كبيرة في التأمين ضد البطالة، وتخصيص 130 مليار دولار للمستشفيات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أنه ألغى مساء يوم الاثنين صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، موضحا أنه ألغى الصفقة، التي تم التوصل إليها حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون.
رقم : 852508
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