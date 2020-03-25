?>?> غزة تعاني من نقص الأدوية لمكافحة كورونا - اسلام تايمز
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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 15:59

غزة تعاني من نقص الأدوية لمكافحة كورونا

غزة تعاني من نقص الأدوية لمكافحة كورونا
ولفتت الجمعية في بيانٍ إلى أنّه على مدار سنوات تفرض "إسرائيل" تقييدات على تنقل مليوني إنسان سكان القطاع، بواسطة استخدام منظومة التصاريح التي كان لها دورًا مركزيًا في تدهور ظروف الحياة في غزة. لا يوجد في قطاع غزة مياه صالحة للشرب في البيوت، وتزويد الكهرباء للبيوت يكون في جزء من ساعات اليوم فقط، كما أن الجهاز الصحي يعاني الكثير من النواقص، الاقتصاد متعثر ونسب البطالة عالية جدًا.

وتابعت: السيطرة الصهيونية المستمرة منذ سنوات طويلة على جوانب كثيرة من حياة سكان قطاع غزة، تفرض عليها مسؤوليّة الاهتمام بأن تكون في قطاع غزة ظروف حياتيّة لائقة. بدلاً من ذلك، اختارت الإحتلال سياسة معاكسة. سكان قطاع غزة اليوم لا يملكون الأدوات للتعامل مع أزمة بهذا الحجم الذي يهدد حياتهم.

وأوضحت “چيشاه – مسلك” أنّها تطالب تل أبيب بإزالة الإغلاق بشكل كامل، والسماح بدخول كافة المعدات والمواد الحيوية إلى قطاع غزة في ظل الخطر الحقيقي لانتشار كورونا.

وكانت وكالة أنباء عربية أعلنت يوم الأحد أن العاهل القطريّ أمر بتقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة خلال نصف السنة المقبلة، مُشيرًا إلى أنّ الأموال ستدعم تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والمشاريع الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة في غزة والجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
رقم : 852535
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