?>?> تحالف الفتح: لاعلان حالة "الاستنفار التام" في العراق - اسلام تايمز
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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 16:50

تحالف الفتح: لاعلان حالة "الاستنفار التام" في العراق

تحالف الفتح: لاعلان حالة "الاستنفار التام" في العراق
وقال في بيان، "ندعو جميع القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية للوقوف جنبا الى جنب مع خلية الازمة لمكافحة فيروس كرونا والتفرغ التام لانقاذ ارواح الناس ونشر الوعي الصحي".

واضاف ان "مايعيشه البلد من ضروف استثنائية خطيرة تتعلق بمواجهة فايروس كورونا وخصوصا ان الايام المقبلة هي فترة حرجة وحساسة في هذه المواجهة لذا ومن منطلق المسوولية على الجميع ان يعلن حالة استنفار تام لمساعدة لجنة الامر الديواني (٥٥) ودوائر وزارة الصحة وجعلها من اولوية مهامنا في هذه المرحلة".

وأكد بيان تحالف الفتح "وضع جميع إمكانياتنا ومكاتبنا وكوادرنا تحت تصرف الجهات المختصة".

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، امس الثلاثاء 24 آذار، تسجيل نحو 50 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 266 اصابة، و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.

ودعا استفتاء للمرجع السيستاني في وقت سابق إلى الالتزام بـ "منع التجمعات"، مشددا على الالتزام بـ "منع التجمعات" وأخذه على محمل الجد.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.
 
رقم : 852551
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