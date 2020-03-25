العميد باكبور: مناورات الدفاع البيولوجي هي عمليات ميدانية وحقيقية

واطلع العميد باكبور خلال مراسم انطلاق مناورات الدفاع البيولوجي الشاملة وعمليات تطهير البيئة لشهداء الدفاع عن الصحة للقوة البرية لحرس الثورة عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة على سير المناورات في المقرات الاقليمية لهذه القوة في كافة انحاء البلاد بما فيها سيستان وبلوجستان وكلستان وجيلان ومازندران واذربيجان الغربية وكردستان ومدى جهوزية المقرات لاجراء المناورات وعمليات تطهيرالبيئة في المناطق المستهدفة.



وقال باكبور حول هذه المناورات ان هذه المناورات هي عملية ميدانية وحقيقية و تمثل تدريباً على الدفاع البيولوجي وكذلك تساعد على تطهير المناطق الملوثة والعمل مع وزارة الصحة والمقر الوطني لمكافحة الفيروس الى جانب معالجة المرضى.



وأضاف انه وفقا لبروتوكولات إدارة ومواجهة كورونا من قبل وزارة الصحة في مجالات جمع ومراقبة المسافات واستخدام الأدوات المخصصة مؤكدا ضرورة تجهيز جميع القوات والوحدات المشاركة في المناورات لكي لاتتعرض للاصابة اذا ما تعرضوا لبيئة ملوثة.



وأوصح العميد باكبور ان هذه المناورات وجميع الإجراءات المخطط لها يجب ان تجري بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وفي المحافظات بالتنسيق مع لجنة مكافحة فيروس كورونا بالمحافظات ، وقد تم إرسال التعليمات المناسبة إلى الوحدات التنفيذية.



يذكر ان مناورات الدفاع البيولوجي الشاملة وعمليات التطهير البيئي لشهداء الدفاع عن الصحة للقوة البرية للحرس الثوري قد انطلقت بعد ظهر اليوم الاربعاء برعاية قائد القوة البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور في طهران وثلاثة الاف نقطة اخرى بالبلاد بمشاركة وحدات الحرب الحديثة للقوة البرية لحرس الثورة والتعبئة الشعبية (البسيج ).