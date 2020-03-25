?>?> سوريا.. تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا - اسلام تايمز أحدث العناوين : إجراءات الجيش تتماشى مع خطط اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا جو بايدن: على ترامب أن يكون على قدر المسؤولية بشرى سارة للسوريين من وزارة الكهرباء طيران تحالف العدوان يشن 57 غارة على محافظة الجوف الأرصاد الجوية المصرية تحذر من قرش الصحراء لبنان يخصص مستشفى بعلبك لمرضى كورونا أول تعليق من الحكومة البريطانية على اصابة ولي العهد بكورونا الحكومة الألمانية تكشف نتائج إصابة ميركل بفيروس كورونا الصحة المصرية تعلن حصيلة جديدة للوفيات والمصابين بري: على الحكومة تأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 25 March 2020 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا السعودیة الیمن البحرین العراق ایران فلسطین الامارات الکویت قطر عمان الاردن ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا أقسام أخرى خاص لإسلام تایمز مقالات وتحلیلات العالم الإسلامي الوحدة الإسلامية الصحوة الإسلامية دراسات إسلامية يوم القدس العالمي أرشیف تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا سوریا 0 الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 19:14سوريا.. تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وقالت الوزارة ان الحالات الثلاث المصابة هي من المجموعة التي كان قد تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي. مصدر : اسلام تایمز رقم : 852577 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار مجموعة العشرين تناقش أزمة كورونا.. حاميها حراميها التطبيع في زمن الكورونا 25 آذار 2020 ‘‘ايران مول‘‘.. أكبر حدث في الشرق الأوسط لمواجهة كورونا 25 آذار 2020 حرية القاتل المتسلسل في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘ 25 آذار 2020 هل يطيح سيناريو كورونا بالملك سلمان؟ 24 آذار 2020 راية النصر اليمني ترتفع من صنعاء 24 آذار 2020 اميركا.. من الارهاب البيولوجي الى الارهاب العلاجي 24 آذار 2020 روحاني: أعداد الوفيات بسبب كورونا تشهد إنخفاضاً 24 آذار 2020 الحرس الثوري ينفذ عمليات الدفاع البيولوجي غرب البلاد 24 آذار 2020 "كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية 23 آذار 2020 هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟ 23 آذار 2020 الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس 23 آذار 2020 اين وصلت ايران في تقنية النانو؟ 23 آذار 2020 أحدث العناوين إجراءات الجيش تتماشى مع خطط اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا جو بايدن: على ترامب أن يكون على قدر المسؤولية بشرى سارة للسوريين من وزارة الكهرباء طيران تحالف العدوان يشن 57 غارة على محافظة الجوف الأرصاد الجوية المصرية تحذر من قرش الصحراء لبنان يخصص مستشفى بعلبك لمرضى كورونا أول تعليق من الحكومة البريطانية على اصابة ولي العهد بكورونا الحكومة الألمانية تكشف نتائج إصابة ميركل بفيروس كورونا الصحة المصرية تعلن حصيلة جديدة للوفيات والمصابين بري: على الحكومة تأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين إصابة 9 مدنيين باعتداء لمسلحين موالين لتركيا على تل أبيض الكورونا تجبر السلطات السودانية على إغلاق مبنى وزارة العدل لأول مرة... جلسة غير رسمية لمجلس الأمن عبر الأنترنت البرلمان البحريني يوافق على حظر التجول الجزئي لمنع تفشي كورونا لبنان: 5534 فحصا نتج منها 333 إصابة و4 وفيات سوريا.. تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا روحاني: لضرورة الإسراع بوتيرة تقديم المساعداتت للمنكوبين بالفیضانات طهران تدين الهجوم الارهابي الذي ضرب كابل اليوم قصف سعودي مكثف يستهدف مناطق متفرقة في صعدة العميد باكبور: مناورات الدفاع البيولوجي هي عمليات ميدانية وحقيقية الأكثر قراءة أول حالة وفاة بوباء كورونا المستجد في روسيا كتائب القسام تحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى اقتحام الاقصى ودعوات يهودية لمنع المصلين الدخول إليه التجارة السورية تعلق على خبر أشاعته مواقع التواصل آخر الاستعدادات في مشفى دمشق لمواجهة كورونا اقتحام الأقصى ودعوات يهودية لمنع المصلين الدخول إليه بوتين والأسد يناقشان الوضع في ادلب سوريا: الفريق المعني بالتصدي لكورونا يعتمد حزمة قرارات إضافية الصحة السورية تؤكد مجددا خلو سوريا من كورونا أسئلة هامة حول إطلاق العميل الفاخوري... هل من مجيب؟! القوات الأمريكية تنسحب من 6 قواعد في العراق حمدان يكشف نوع الطائرة التي غادر على متنها العميل فاخوري إيران ستنتصر على كورونا وترامب غارات العدوان السعودي تدمر جسرا في صرواح بمأرب اليمن.. إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا إرتفاع إصابات كورونا في كيان الإحتلال الى 573 'الموساد' يفضح الامارات.. بسبب اجهزة مكافحة كورونا الاحتلال يعتدي على المصلين ويمنعهم من الوصول للأقصى بريطانيا تغلق المدارس وتضع 20 ألف جندي في حالة جهوزية الدفاع البريطانية تعلن إعادة قسم من قواتها في العراق الأخبار الساخنة فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟ حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته بالصور... زيارة قائد الثورة لمنزل الشهيد سليماني الأكثر بحثًا الإمام الخامنئي يرد على ترامب: خسئت ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا إخترنا لکم أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف