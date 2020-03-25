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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 19:24

لأول مرة... جلسة غير رسمية لمجلس الأمن عبر الأنترنت

لأول مرة... جلسة غير رسمية لمجلس الأمن عبر الأنترنت
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "المحاولة بدائية بعض الشيء، نتقدم ببطء لكن سننجح.. القيام بالحد الأدنى من العمل أفضل من عدم القيام بشيء مطلقا".

وأعرب الدبلوماسي عن أسفه لأن مجلس الأمن الذي تتولى الصين رئاسته لشهر مارس لم يكن أكثر نشاطا منذ جلسته الأخيرة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 12 من الشهر ذاته.

والجلسة غير الرسمية التي عقدت الثلاثاء كانت بمثابة "اختبار"، وفق مصدر دبلوماسي، ولم تكن واردة على جدول الأعمال الرسمي للمجلس. وأجريت دون حضور وسائل إعلام، بمشاركة سفراء أو مساعدين محجورين داخل بيوتهم من خلف شاشات حواسيبهم، بحسب وكالة "أ ف ب".

وبحسب الدبلوماسيين، دام الاجتماع أكثر من أربع ساعات وتضمن أيضا نقاشا حول كيفية مواصلة العمل في المجلس. واستدعى الاجتماع هذا الوقت الطويل بسبب الانقطاع المتكرر للجلسة على خلفية مشاكل عديدة كانقطاع الانترنت ومشاكل في الكهرباء.

واعتاد مجلس الأمن على التواصل مع مشاركين في جلساته عبر الفيديو، لكن "لم يسبق في التاريخ" عقد لقاء لأعضائه الخمسة عشر بهذه الطريقة، وفق خبير بشؤون المنظمة.

وأجريت كافة المداخلات باللغة الإنجليزية حيث لم يكن ممكنا لصعوبات تقنية مرتبطة بالترجمة استخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى للمجلس الصينية والروسية والعربية والإسبانية والفرنسية.

وترفض روسيا حتى الآن أن يجري التصويت "افتراضيا" وتطالب بعقد جلسات "فعلية" لهذا الغرض في مقر الأمم المتحدة الذي لم يغلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش أبوابه رغم الوباء.

وبمبادرة من فرنسا، نشر بيان حول جمهورية الكونغو الديموقراطية حصل على موافقة كافة الأعضاء بعد انتهاء الاجتماع. ويشير البيان إلى "القلق حول عدم الاستقرار المتواصل في شرق البلاد" و"الوضع الإنساني خصوصا بسبب انتشار وباء الحصبة".
رقم : 852582
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