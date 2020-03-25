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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 19:31

الصحة المصرية تعلن حصيلة جديدة للوفيات والمصابين

الصحة المصرية تعلن حصيلة جديدة للوفيات والمصابين
وقالت هالة زايد ، إن الشعوب التي تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير في التقصي، موضحة أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، والهدف من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكي يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، محذرة من أنه مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشي الفيروس.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الخوف على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وأن الخدمة أصبحت مجانية محذرة من قيام أي معامل خاصة بتحليل كورونا، مشيرة إلى عمل 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعني "اقعد فى بيتك".
رقم : 852588
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