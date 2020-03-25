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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 19:37

أول تعليق من الحكومة البريطانية على اصابة ولي العهد بكورونا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على اصابة ولي العهد بكورونا
ونقلت مصادر عن المتحدث الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قوله إن جونسون يتمنى الشفاء العاجل للأمير تشارلز في أعقاب الأنباء التي أفادت بإصابة ولي عهد بريطانيا البالغ من العمر 71 عاما بفيروس كورونا.

وقال المتحدث في إفادة للصحفيين "يتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للأمير". وكان قصر الأمير تشارلز قد أعلن أن الأمير ظهرت عليه أعراض "خفيفة" للمرض.

أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكر القصر الملكي أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.

وأشار القصر الملكي أن الأمير تشارلز موجود في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.

وأصدر القصر بيانا جاء فيه: "أجرى ولي العهد الأمير تشارلز فحصا لكشفإصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه إيجابي وبعد الفحص الصحي تبين أن لديه أعراضا خفيفة".

وأضاف البيان قائلا: "زوجة الأمير الدوقة كورنوال جاءت نتيجتها سلبية وهما في عزلة في قصرهما في اسكتلندا". أعلن القصر الملكي في بريطانيا "بكنغهام" أن الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 مارس قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى.

وأكد القصر في إفادته أن الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة، بحسب "رويترز".
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض ‏فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة ‏كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.‏

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء ‏العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين ‏المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها ‏البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
رقم : 852591
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