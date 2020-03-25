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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 19:38

لبنان يخصص مستشفى بعلبك لمرضى كورونا

لبنان يخصص مستشفى بعلبك لمرضى كورونا
وجال الوزير حسن على القسم الذي تم تجهيزه في الطابق الأول للمشتبه بإصابتهم بالمرض، برفقة النائبين الدكتور علي المقداد وإيهاب حمادة، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، رئيس قسم الصحة في بعلبك محمد الحاج حسن، مدير المستشفىحسان يحفوفي وأعضاء مجلس الإدارة.

وتحدث حسن إثر الجولة، فقال: “نحن اليوم كوزارة صحة وإدارة مستشفى بعلبك الحكومي والفريق الطبي والتمريضي والإداري ومع كافة موظفي المستشفى، بالتعاون مع نواب بعلبك الهرمل والمرجعيات السياسية الحاضنة والحاضرة دائما لدعم كل المواقف التي تتطلب وحدة وتنسيق وقوة هادفة، نعلن سويا أن مستشفى بعلبك الحكومي أصبح جاهزا لاستقبال أي حالة مشتبهة بكورونا، وكل الأمور اللوجستية لحضانة أو لعزل وحجر أي مريض صارت متوفرة”.

هذا ويرى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري: على الحكومة تأمين كل ما يتصل بالامن الصحي والمعيشي والمالي للبنانيين مقيمين ومغتربين.

وأكد بري​ “ضرورة أن تبادر الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين كما المقيمين بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا وبذل أقصى جهد مستطاع من أجل عودتهم الى وطنهم وبأقصى سرعة ممكنة”.

وخلال لقائه برئيس ​الحكومة​ اللبنانية، ​حسان دياب​ في ​عين التينة​، أشار الرئيس بري الى “مطلب المغتربين اللبنانيين لا سيما المتواجدين في القارة الأفريقية وفي البلدان الأوروبية وتأمين رجوع من يرغب منهم الى وطنهم بعد تفشي وباء الكورونا في أوروبا وبدء إنتشاره في بعض الدول الأفريقية”.
رقم : 852593
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