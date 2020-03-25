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الأربعاء 25 آذار 2020 ساعة 20:13
طيران تحالف العدوان يشن 57 غارة على محافظة الجوف
وكان طيران التحالف استهدف أمس الثلاثاء ، محافظة الجوف بثمان غارات سبع منها على مديرية خب والشعف وغارة واحدة على منطقة آل صلاح في مديرية برط العنان.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
852600
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