طيران تحالف العدوان يشن 57 غارة على محافظة الجوف

صنعاء (اسلام تايمز) - مصدر أمني بالمحافظة أكد أن طيران التحالف كثف من غاراته الجوية على عدة مناطق في مديرية خب والشعف وصلت حتى الآن إلى 57 غارة جوية خلفت خسائر وأضرار بممتلكات ومزارع المواطنين.