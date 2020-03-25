بشرى سارة للسوريين من وزارة الكهرباء

وكشفت أن التحدي الذي واجه المنظومة الكهربائية فصل الشتاء وتحديداً خلال الفترات التي شهدت انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة ليس الإنارة وإنما التدفئة “خاصة المدافئ الكهربائية” التي لجأ إليها قسم كبير من المواطنين بدلاً من المحروقات.



وأشارت الوزارة عبر مكتبها الصحفي أن السبب وراء زيادة ساعات التقنين الكهربائي هو ارتفاع الطلب على الطاقة مما أدى لزيادة الأحمال بشكل كبير وحدوث انقطاعات في بعض المناطق وتحديداً خلال الأيام الماضية التي تعرضت خلالها البلاد إلى منخفض جوي، مبينة أن وزارة النفط والثروة المعدنية تورد لها يومياً كامل حاجة محطاتها من مادة الفيول وأقل من حاجتها من مادة الغاز ” 75 % من محطات التوليد تعمل على الغاز و25 % على الفيول”