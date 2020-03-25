إجراءات الجيش تتماشى مع خطط اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا

وفي مراسم افتتاح مجمع علاجي ومركز نقاهة تابع للجيش بسعة 2000 سرير اليوم الأربعاء، أضاف اللواء موسوي، ان الجيش ينفذ جميع إجراءاته وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.



وفيما أشاد بالجهود الحثيثة للكوادر الفاعلة في القطاع الصحي في مكافحة كورونا، صرح، "ان الأطباء والممرضين وجميع الكوادر الناشطة في القطاع العلاجي كانت تكافح جنبا الى جنب القوات العسكرية طيلة فترة الدفاع المقدس واليوم يكافح هؤلاء الأعزاء في الخط الأمامي ومن واجبنا أن نكون نحن اليوم في خدمة هؤلاء الأعزة".



وتابع القائد العام للجيش، ان سماحة قائد الثورة الإسلامية أشار ضمن توجيهاته الى مناورات الدفاع البيولوجي وقد تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وتصميم المناورة وتنفيذها من قبل القوة البرية للجيش في وقت قصير جدا، وهي قيد التنفيذ حاليا بشكل جيد.



وأشار موسوي إلى أن المناورات تضمنت العديد من الإجراءات بما في ذلك توفير ما يزيد عن 4 آلاف سرير لقضاء فترة النقاهة في مختلف أنحاء البلاد، وفتح أكثر من 200 مركز للرصد الصحي في مناطق مختلفة وعند مداخل المحافظات، وتوسيع نطاق الإجراءات وإنتاج الاحتياجات الأساسية للناس.



وشدد اللواء موسوي على الحفاظ على الجهوزية القتالية وتنفيذ المهام الرئيسية للجيش.