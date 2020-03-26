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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 09:03

الملك سلمان يغرد عن قمّة العشرين

الملك سلمان يغرد عن قمّة العشرين
وقال الملك في حسابه: "في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية".

وتابع بأن هذا الاجتماع يأتي "للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء. حمى الله العالم من كل مكروه".

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأناضول التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيشارك عبر الفيديو في القمة، التي تعقد الخميس، وتترأسها الرياض.

وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أصدرته، الأربعاء، أن أردوغان سيشارك في الاجتماع من قصر هوبر بإسطنبول.

وسيحضر الاجتماع إلى جانب أردوغان، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخرالدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، والمبعوث التركي لدى مجموعة العشرين خيرالدين دميرجان.

ويشارك في القمة إلى جانب تركيا والسعودية، كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، وكذلك منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وحتى فجر الخميس، توفي بفعل فيروس كورونا حول العالم نحو 21 ألف شخص، فيما أصيب أكثر من 646 ألفا، تعافى منهم نحو 114 ألفا.
 
رقم : 852680
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