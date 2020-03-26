نتنياهو: نستعد لأسوأ السيناريوهات بسبب كورونا

وحسب مصدر أشار نتنياهو في مؤتمر صحفي أمس الاربعاء، إلى أنه في غضون أسبوعين قد نجد أنفسنا أمام عشرات الآلاف من المرضى، والكثير منهم سيكون معرضًا للموت.



وتابع قائلاً: "إن لم يتحسن وضع معدل الإصابات فسنتجه لفرض إغلاق كامل وشامل"، مشددا "لن يكون هناك مفر من الإغلاق الكامل".



وحث نتنياهو الجمهور الإسرائيلي للالتزام بمنازلهم، "لا تخرجوا منها، علينا أن نرى ما يحصل في العالم.. التزموا بالتعليمات".



ولفت إلى أن حكومته سوف تنشر خطة اقتصادية شاملة لمساعدة العمال والعاطلين عن العمل، "أتفهم ما يعيشه المواطنون.. أنشأنا جيشًا وطنيًا لتعزيز المنتجات الطبية".



وفي ختام المؤتمر دعا نتنياهو، بني غانتس لاجتماع من أجل تشكيل حكومة وحدة أو طوارئ.