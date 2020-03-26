الإمارات تطلق برنامج التعقيم الوطني وتقيد حركة المرور

وذكرت مصادر أن إجراءات التعقيم ستنفذ خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع اعتبارا من الساعة الثامنة مساء الخميس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد، بموجب قرار اتخذته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية.



وحذرت السلطات الإماراتية الجميع من أنه سيتم طوال الفترة المحددة تقييد حركة المرور وحركة الجمهور، ووقف وسائل النقل العامة وخدمة المترو، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار.



وحثت الوزارتان السكان على البقاء في المنازل طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية.



وأوضحت أن الإجراءات التقييدية تستثني عمل القطاعات الحيوية التالية: الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والقطاع العسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والقطاع المالي والمصرفي والإعلام الحكومي والخدمات مثل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.



في غضون ذلك، أحالت الداخلية الإماراتية 64 شخصا من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، إلى النيابة العامة لمخالفتهم أحكام قانون مكافحة الأمراض السارية، وعدم التزامهم بالحجر الصحي المنزلي المطبق لمدة 14 يوما.