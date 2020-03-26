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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 09:12

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كيان الإحتلال الى 2369

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كيان الإحتلال الى 2369
وأعرب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، عن خشيته من انهيار المنظومة الصحية في بلاده، وفق قناة "كان" الرسمية.

وأعلنت وزراة صحة الإحتلال ارتفاع حصيلة المرضى إلى 2369 بزيادة 199 عن آخر حصيلة نشرتها في وقت سابق الأربعاء.

وقالت إن من بين المصابين 39 وصفت حالتهم بالخطيرة.

وقال رئيس الوزراء الإحتلال إن "عدد المصابين يضاعف نفسه كل 3 أيام. خلال أسبوعين يمكن أن نجد أنفسنا مع آلاف المرضى الذين سيواجه الكثيرون منهم خطر الموت"
.
وتوقع نتنياهو أن يتم فرض الإغلاق التام خلال "أيام معدودة"، مضيفا: "نقوم بكل الاستعدادات اللوجيستية والقانونية لذلك".

وصباح الأربعاء، أقرت سلطات الإحتلال قيودا جديدة على حركة التنقل ودخلت حيز التنفيذ مساء اليوم ذاته.

وبحسب قناة "كان" العبرية تقدر وزارة الصحة أعداد المصابين الذين لم يتم تشخيصهم بعد بين 10 إلى 50 ألف مصاب بفيروس كورونا.

يذكر بأن عدد وفيات بسبب فيروس كورونا في كيان الإحتلال وصل الى 5 حالات.
رقم : 852683
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