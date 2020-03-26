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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 09:14
وزير داخلية العراق يصل الفلوجة في محافظة الانبار
ولم توضح الوكالة تفاصيل اخرى عن أبعاد وخلفيات هذه الزيارة التي يقوم بها الياسري الى محافظة الانبار.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
852685
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