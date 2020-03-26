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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 09:17

التحالف الاميركي يعلق أنشطته بالعراق وفرنسا تنسحب

التحالف الاميركي يعلق أنشطته بالعراق وفرنسا تنسحب
جاء ذلك على ضوء الازمة الصحية الراهنة وانتشار جائحة كورونا في العالم، مشيرا (البيان) الى أن القرار يأتي بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأوضح التحالف في بيانه، إنه قرر تعديل ترتيباته في العراق وتعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية بشكل مؤقت، خاصة في ضوء الأزمة الصحية، مشيرا الى أن القرار بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

واضاف أن فرنسا اخذت علما بهذا القرار ، وقررت إعادة أفرادها المنتشرين في العراق في هذا السياق.

واوضح أن عملية الإعادة ستبدأ اليوم الخميس 26 مارس / اذار الحالي 2020 وستتعلق بالمئات من الجنود.

وتابع البيان، أن فرنسا لا تزال ملتزمة تجاه بلاد الشام، وهي تحافظ على وجودها في الكويت وقطر وكذلك انتشارها البحري، كما تواصل المشاركة من خلال عنصرها الجوي الذي يقوم برحلات يومية من القاعدة الجوية المخطط لها في الأردن وقاعدة التحالف الجوية في قطر.
رقم : 852687
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