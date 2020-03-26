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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 09:18

الإفراج عن أسيرين فلسطينيين بشبهة إصابتهما بكورونا

الإفراج عن أسيرين فلسطينيين بشبهة إصابتهما بكورونا
وأكد بسام نصار والد الأسير المحرر أحمد نصار أن سلطات الاحتلال سلمتهما على حاجز بيت سيرا جنوب غربي رام الله، ونقلا إلى مدينة البيرة حيث أخذت عينات لهما في مديرية الصحة.

وأشار نصار إلى نقل الأسيرين "أحمد" و"إبراهيم" إلى مركز الحجر الصحي في محافظة نابلس، حتى صدور نتيجة فحص الكورونا.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أفادت اليوم، بأن سلطات الاحتلال ستفرج عن أسيرين من الأسرى الـ 4، الذين تحجرهم منذ نحو 10 أيام في "عيادة مستشفى الرملة".

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الاحتلال حجر الأسرى الـ 4 احترازيا.

وأعلنت سلطات الاحتلال، منتصف آذار/ مارس الجاري، أنها حجرت 4 أسرى احترازيًّا في عيادة سجن الرملة، وذلك بعد التحقيق معهم من محقق مصاب بالفيروس في مركز تحقيق "بيتح تكفا".

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 180طفلا و43 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقهم، في مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد الذي أزهق أرواح 222 منذ العام 1967.
رقم : 852688
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