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الخميس 26 آذار 2020 ساعة 11:25

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 83

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 83
وقالت كيلة إنه "تم تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، لأشخاص خالطوا سيدة مصابة بالفيروس وتوفيت أمس في بلدة بدّو شمال غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين إلى 83".

وفي قطاع غزة، أعلنت "صحة غزة" تسجيل 7 حالات جديدة بفايروس كورونا كانوا في نفس مركز الحجر الصحي الذي أصيبت به الحالتين قبل يومين ليرتفع عدد المصابين بغزة إلى 9 مصابين.

وقالت الوزارة ،في بيان لها مساء الأربعاء، إنه تم تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين، وهم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر ولازالوا في الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز.

وأكدت "بصورة قاطعة"، أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر. منوهة إلى أنها تحرص على إطلاع الشعب الفلسطيني على المعلومات الهامة وبشفافية عالية وفي أسرع وقت.

ووفقًا للمعطيات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بمرض "كوفيد 19"، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا كـ "جائحة"، في فلسطين إلى 86 إصابة مؤكدة؛ بينها حالة وفاة واحدة و16 حالة تماثلت للشفاء في مدينة بيت لحم.
رقم : 852716
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