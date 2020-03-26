استهداف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد (اسلام تايمز) - انطلقت صفارات الانذار ،فجر اليوم الخميس، من السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء في بغداد بعد سماع دوي انفجارات قوية،اثر استهداف محيطها بصارويخ كاتيوشا .